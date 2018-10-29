В Совфеде прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая состоится в Париже 11 ноября.

«Эта встреча суперважна, она касается не только взаимоотношений России и Соединённых Штатов, но и мира в целом», — заявил он.

Сенатор выразил надежду на конструктив, но напомнил, что ранее Трамп позволил себе ряд недружественных высказываний по отношению к России.

«Я думаю, грядущие переговоры окончательно расставят точки над i», — прогнозирует Клинцевич.

Ранее в Кремле назвали главную цель встречи Путина и Трампа в Париже.