В Совфеде прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа
- РИА Новости
«Эта встреча суперважна, она касается не только взаимоотношений России и Соединённых Штатов, но и мира в целом», — заявил он.
Сенатор выразил надежду на конструктив, но напомнил, что ранее Трамп позволил себе ряд недружественных высказываний по отношению к России.
«Я думаю, грядущие переговоры окончательно расставят точки над i», — прогнозирует Клинцевич.
Ранее в Кремле назвали главную цель встречи Путина и Трампа в Париже.