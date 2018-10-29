МИД России: членство Украины и Грузии в НАТО вынудит выстроить оборонительный пояс

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Вступление Украины и Грузии в НАТО вынудило бы Россию выстроить оборонительный пояс вблизи Сочи. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Андрей Келин.
МИД России: членство Украины и Грузии в НАТО вынудит выстроить оборонительный пояс
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придётся выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы — Сочи», — цитирует Интерфакс-Украина дипломата.

По его словам, неизбежными станут траты на то, «чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника».

Он подчеркнул, что в случае реализации подобного сценария России «придётся выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны».

«И переводить острие наших оборонительных построений на Юг в отношении Украины», — указал Келин.

Ранее в МИД заявили, что в случае, если НАТО не откажется от конфронтации, речи о нормализации отношений с Россией быть не может.

Как подчёркивал российский лидер Владимир Путин, тем, кто стремится включить Украину и Грузию в состав НАТО, нужно подумать о последствиях такой политики.

Летом 2018 года Путин заявлял, что Россия крайне негативно отнеслась бы к вступлению Грузии и Украины в альянс. 

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