НАТО собирается оценить влияние погодных условий на лазерное оружие

НАТО планирует изучить, как погодные условия влияют на эффективность лазерного оружия. Об этом говорится в заявке на исследование Научно-технической организации НАТО, с текстом которой ознакомился RT.

Как отмечается, альянс не исключает, что вскоре такое оружие окажется востребованным — его могут применить как сами члены НАТО, так и некоторые их «противники».

«В области разработки комплексов, оснащённых лазерами высокой мощности, достигнут настолько существенный прогресс, что стал весьма вероятным сценарий, при котором в ближайшем будущем страны НАТО столкнутся с условиями применения высокомощных лазеров коалиционными силами или противником», — говорится в проекте.

Подчёркивается, что необходимо смоделировать различные погодные условия, чтобы проверить, как будет работать лазер при том или ином сценарии развития конфликта и в тех или иных географических зонах.

Особое внимание уделяется предположению, что атмосферные явления могут значительно снизить убойность лазерного луча.

Исследование планируют провести до 2021 года и представить результаты всем странам—членам НАТО и Австралии.

Ранее сообщалось, что альянс занимается исследованием, которое позволит обучить военных распознавать «пропаганду и фейковые новости» в социальных сетях, а также использовать киберпространство для сбора информации.

Подробнее — в материале RT.