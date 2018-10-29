НАТО собирается оценить влияние погодных условий на лазерное оружие
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Как отмечается, альянс не исключает, что вскоре такое оружие окажется востребованным — его могут применить как сами члены НАТО, так и некоторые их «противники».
«В области разработки комплексов, оснащённых лазерами высокой мощности, достигнут настолько существенный прогресс, что стал весьма вероятным сценарий, при котором в ближайшем будущем страны НАТО столкнутся с условиями применения высокомощных лазеров коалиционными силами или противником», — говорится в проекте.
Подчёркивается, что необходимо смоделировать различные погодные условия, чтобы проверить, как будет работать лазер при том или ином сценарии развития конфликта и в тех или иных географических зонах.
Особое внимание уделяется предположению, что атмосферные явления могут значительно снизить убойность лазерного луча.
Исследование планируют провести до 2021 года и представить результаты всем странам—членам НАТО и Австралии.
Ранее сообщалось, что альянс занимается исследованием, которое позволит обучить военных распознавать «пропаганду и фейковые новости» в социальных сетях, а также использовать киберпространство для сбора информации.
Подробнее — в материале RT.