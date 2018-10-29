Журналист Bild раскритиковал Меркель за «излишнее дружелюбие» к Путину

Журналист Bild раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за «излишнее дружелюбие» по отношению к президенту России Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану во время четырёхстороннего саммита, который прошёл в Стамбуле.

Речь идёт о фотографии, на которой Меркель держиться за руки с Путиным и Эрдоганом. Журналист Bild Джулиан Репке задался вопросом, имеет ли право канцлер ФРГ демонстрировать столько дружелюбия по отношению к «авторитарным» лидерам.

Как пишет издание, встреча якобы не принесла никаких конкретных результатов, а совместное фото вызвало бурю возмущения в немецких политических кругах.

27 октября в Стамбуле прошли четырёхсторонние переговоры по Сирии. В них приняли участие президенты России, Франции и Турции Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Подробнее — в материале ИноТВ.





