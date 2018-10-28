Захарова назвала фейком сообщения об ультиматуме российским военным в ЦАР

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком сообщения СМИ о том, что повстанцы в Центрально-Африканской Республике якобы выдвинули ультиматум властям страны о выводе «российских военных» из ЦАР.
Захарова назвала фейком сообщения об ультиматуме российским военным в ЦАР
  • РИА Новости

«Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Она отметила, что СМИ стали «жертвой фейковых новостей».

По сообщениям СМИ, один из лидеров группировки, называвшейся ранее «Селека», Абдулай Иссен дал правительственным войскам в ЦАР двое суток, чтобы покинуть контролируемые ими территории. Также он отметил, что власти должны вывести с этих территорий «российских военных».

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что Москва готова содействовать политическому урегулированию ситуации в ЦАР. 31 июля стало известно о гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в результате нападения неизвестных в ЦАР. 



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