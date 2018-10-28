Захарова назвала фейком сообщения об ультиматуме российским военным в ЦАР
- РИА Новости
«Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации», — приводит РИА Новости слова Захаровой.
Она отметила, что СМИ стали «жертвой фейковых новостей».
По сообщениям СМИ, один из лидеров группировки, называвшейся ранее «Селека», Абдулай Иссен дал правительственным войскам в ЦАР двое суток, чтобы покинуть контролируемые ими территории. Также он отметил, что власти должны вывести с этих территорий «российских военных».
Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что Москва готова содействовать политическому урегулированию ситуации в ЦАР. 31 июля стало известно о гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в результате нападения неизвестных в ЦАР.