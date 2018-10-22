МИД: Россия готова дальше содействовать политическому урегулированию в ЦАР

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что Москва готова и далее содействовать политическому урегулированию ситуации в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

«Конечно, готовы и дальше содействовать. Мы действуем в полной координации с законным правительством, президентом ЦАР», — цитирует ТАСС Богданова.

Он добавил, что Россия готова оказать помощь ЦАР и направить в страну дополнительных военных инструкторов в случае получения такого запроса.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения с ЦАР о создании представительства Минобороны России при Министерстве обороны и восстановления армии ЦАР.