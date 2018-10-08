Медведев одобрил проект соглашения об открытии представительства Минобороны в ЦАР

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения с Центрально-Африканской Республикой о создании представительства Минобороны России при Министерстве обороны и восстановления армии ЦАР. 
Медведев одобрил проект соглашения об открытии представительства Минобороны в ЦАР
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

Соответствующее распоряжение главы правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Целью соглашения является содействие ЦАР в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества, а также в обеспечении руководства деятельностью российских военных специалистов по оказанию помощи в строительстве Вооружённых сил ЦАР и в обучении эксплуатации, ремонту и применению поставленных Россией вооружения и военной техники.

Согласно проекту, представительство будет содержаться за счёт российской стороны.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил о высоком уровне насилия в стране.

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