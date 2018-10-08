Медведев одобрил проект соглашения об открытии представительства Минобороны в ЦАР
- РИА Новости
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Соответствующее распоряжение главы правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Целью соглашения является содействие ЦАР в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества, а также в обеспечении руководства деятельностью российских военных специалистов по оказанию помощи в строительстве Вооружённых сил ЦАР и в обучении эксплуатации, ремонту и применению поставленных Россией вооружения и военной техники.
Согласно проекту, представительство будет содержаться за счёт российской стороны.
Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил о высоком уровне насилия в стране.