Посольство России выразило соболезнования из-за стрельбы в Питтсбурге

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Посольство России в США осудило стрельбу в синагоге американского города Питтсбург и выразило соболезнования родным и близким погибших. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter российского посольства.
Посольство России выразило соболезнования из-за стрельбы в Питтсбурге
  • Reuters

В дипмиссии отметили, что трудно представить более жестокое и циничное преступление, чем убийство во время религиозной службы. 

«Мы разделяем скорбь тех, кто потерял своих близких в синагоге «Древо жизни», и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявили в посольстве.

27 октября мужчина открыл огонь по прихожанам одной из синагог Питтсбурга, в результате чего погибли 11 человек. Подозреваемый задержан.

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