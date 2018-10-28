Посольство России выразило соболезнования из-за стрельбы в Питтсбурге

Посольство России в США осудило стрельбу в синагоге американского города Питтсбург и выразило соболезнования родным и близким погибших. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter российского посольства.

В дипмиссии отметили, что трудно представить более жестокое и циничное преступление, чем убийство во время религиозной службы.

«Мы разделяем скорбь тех, кто потерял своих близких в синагоге «Древо жизни», и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявили в посольстве.

It’s hard to imagine a more violent and cynical crime than murder committed during a service of worship. We share the sorrow of those who lost their loved ones at #TreeofLifeSynogogue and wish a speedy recovery to the injured#PittsburghShooting — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 28 октября 2018 г.

27 октября мужчина открыл огонь по прихожанам одной из синагог Питтсбурга, в результате чего погибли 11 человек. Подозреваемый задержан.