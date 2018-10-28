В Госдепе напомнили Ирану о дате возможного введения очередного пакета санкций

В Государственном департаменте напомнили Ирану об обязательстве, которое Тегеран должен выполнить для того, чтобы очередной пакет американских санкций против страны не вступил в силу.

Об этом сообщается в Twitter американского внешнеполитического ведомства.

«Осталось восемь дней до 4 ноября. Это восьмое требование к иранской стороне: режим должен освободить всех граждан США, а также граждан государств — союзников и партнёров Соединённых Штатов, так как все они задержаны по надуманным обвинениям», — говорится в тексте.

There are 8 days until the November 4 #Iran sanctions deadline. Here is the 8th requirement for the #Iran regime: the Iranian regime must release all U.S. citizens, as well as citizens of our partners and allies, each of them detained on spurious charges. pic.twitter.com/wZjlD4lBRf — Department of State (@StateDept) 28 октября 2018 г.

После выхода Вашингтона из СВПД, предусматривающего отказ Ирана от разработки ядерной программы в обмен на отмену санкций, США вновь применили ограничительные меры в отношении исламской республики.

В частности, 6 августа был введён первый пакет финансовых ограничений, который затронул торговлю драгоценными металлами, авиационную и автомобильную промышленности.

Отмечается, что с 4 ноября под удар должны попасть транзакции, связанные с иранской нефтью и нефтепродуктами.

Подробнее — в материале RT.