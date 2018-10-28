Ведущий «Модного приговора» ответил на обвинение финской журналистки
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- РИА Новости
Как рассказал Васильев телеканалу «Звезда», программа, которую он ведёт, не о женском унижении, а о переодевании, а если мужчина «был не мил» со своей женой в эфире, то это не значит, что это система ценностей, которую пропагандирует передача.
«Финская журналистка — не носительница русского языка. Она видела, возможно, одну программу. Она не знает комплекса наших задач», — заявил он.
По словам телеведущего, «женщины в Финляндии за модой не следят, а женщины в России — очень сильно».
«В глазах финки это всё выглядит дико: зачем женщины красятся, зачем носят каблуки, зачем красят волосы и переодеваются?» — отметил Васильев.
Ведущий добавил, что если бы Крунвалль сама приехала на передачу, то осталась бы очень довольна.
Ранее журналистка из Финляндии назвала «Модный приговор» унижающим женщин шоу.