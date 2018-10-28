Ведущий «Модного приговора» ответил на обвинение финской журналистки

Телеведущий Александр Васильев ответил на слова финской журналистки Керстин Крунвалль, которая заявила, что российская телепередача «Модный приговор» унижает честь женщин.

Как рассказал Васильев телеканалу «Звезда», программа, которую он ведёт, не о женском унижении, а о переодевании, а если мужчина «был не мил» со своей женой в эфире, то это не значит, что это система ценностей, которую пропагандирует передача.

«Финская журналистка — не носительница русского языка. Она видела, возможно, одну программу. Она не знает комплекса наших задач», — заявил он.

По словам телеведущего, «женщины в Финляндии за модой не следят, а женщины в России — очень сильно».

«В глазах финки это всё выглядит дико: зачем женщины красятся, зачем носят каблуки, зачем красят волосы и переодеваются?» — отметил Васильев.

Ведущий добавил, что если бы Крунвалль сама приехала на передачу, то осталась бы очень довольна.

Ранее журналистка из Финляндии назвала «Модный приговор» унижающим женщин шоу.