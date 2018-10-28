Путин поздравил Земана с годовщиной независимости Чехии

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Президент России Владимир Путин поздравил чешского коллегу Милоша Земана с Днём образования самостоятельного чехословацкого государства.
Путин поздравил Земана с годовщиной независимости Чехии
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«В России с уважением относятся к Чехии, наши страны связывают узы культурной и духовной близости. Уверен, что развитие двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в самых различных областях отвечает нашим общим интересам», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин также пожелал Земану здоровья и успехов, а гражданам Чехии — благополучия и процветания.

В ноябре 2017 года президент Чехии предложил создать российско-чешский дискуссионный форум.

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