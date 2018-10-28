Пенс прокомментировал стрельбу в синагоге Питтсбурга

Американский вице-президент Майк Пенс, комментируя нападение на синагогу в Питтсбурге, заявил, что в США нет места антисемитизму и насилию.

Кроме того, он назвал стрельбу в Питтсбурге атакой «на нашу свободу религии».

Пенс также призвал жителей США молиться, «чтобы эти бессмысленные акты насилия прекратились».

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в память о погибших в Питтсбурге.

27 октября мужчина открыл огонь по прихожанам одной из синагог Питтсбурга.

Подозреваемый в вооружённом нападении задержан. По последним данным, в результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек.