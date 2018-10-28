The Telegraph рассказала, какой урок Россия преподала Британии в ВТО

Решение России заблокировать тарифные ставки Великобритании во Всемирной торговой организации должно послужить для Лондона уроком, так как динамика мировой торговли становится сложнее, и это может принести много неудобств в будущем.

Об этом пишет The Telegraph.

Как уточняется, возражения российской стороны касаются предложенного Британией отделения своих импортных квот от квот ЕС. Как отмечает издание, из-за этих разногласий глава ВТО не сможет одобрить британский проект.

«С какой стати Россия должна идти на уступки Великобритании в ВТО, когда она хочет, чтобы были сняты введённые против неё международные санкции», — задаётся вопросом автор материала.



При этом автор статьи полагает, что с практической точки зрения последствия российских мер в ВТО могут оказаться незначительными, однако, по его словам, данная ситуация показывает, что ни одна страна не готова отделять политику от торговли.

Ранее сообщалось, что Россия запросила создание третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с Соединёнными Штатами в связи с применением дополнительных пошлин на сталь и алюминий со стороны США.