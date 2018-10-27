Эрдоган заявил о готовности Турции начать процесс по делу Хашукджи

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Турция готова начать судебный процесс по делу убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил о готовности Турции начать процесс по делу Хашукджи
  • Reuters

«Преступление было совершено в Стамбуле, поэтому, если Саудовская Аравия не будет продолжать этот судебный процесс, его начнёт турецкая судебная система», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам четырёхстороннего саммита.

Ранее саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд будет уголовно преследовать всех причастных к преступлению.

Джамаль Хашукджи пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. 

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