Эрдоган заявил о готовности Турции начать процесс по делу Хашукджи

Турция готова начать судебный процесс по делу убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Преступление было совершено в Стамбуле, поэтому, если Саудовская Аравия не будет продолжать этот судебный процесс, его начнёт турецкая судебная система», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам четырёхстороннего саммита.

Ранее саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд будет уголовно преследовать всех причастных к преступлению.

Джамаль Хашукджи пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября.