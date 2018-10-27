Четырёхсторонний саммит по Сирии в Стамбуле продлился около часа
Четырёхсторонняя встреча по Сирии с участием президентов Турции, России и Франции Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель завершилась в Стамбуле.
- Reuters
Переговоры продлились около часа.
После небольшого перерыва переговоры продолжились.
Это первый саммит по Сирии в таком формате. Ожидается, что лидеры сделают заявление для прессы.
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