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Четырёхсторонний саммит по Сирии в Стамбуле продлился около часа

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Четырёхсторонняя встреча по Сирии с участием президентов Турции, России и Франции Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель завершилась в Стамбуле.
Четырёхсторонний саммит по Сирии в Стамбуле продлился около часа
  • Reuters

Переговоры продлились около часа.

После небольшого перерыва переговоры продолжились.

Это первый саммит по Сирии в таком формате. Ожидается, что лидеры сделают заявление для прессы.

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