Четырёхсторонний саммит по Сирии в Стамбуле продлился около часа

Четырёхсторонняя встреча по Сирии с участием президентов Турции, России и Франции Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель завершилась в Стамбуле.

Reuters

Переговоры продлились около часа. После небольшого перерыва переговоры продолжились. Это первый саммит по Сирии в таком формате. Ожидается, что лидеры сделают заявление для прессы.