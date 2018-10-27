Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Идлибе
- Reuters
Как сообщает пресс-служба МИД, дипломаты рассмотрели меры по усилению координации действий применительно к ситуации в Сирии.
«Отдельное внимание уделено ходу выполнения договорённостей президентов России и Турции от 17 сентября относительно зоны деэскалации в Идлибе», — говорится в сообщении.
Итоги встречи продемонстрировали важность двустороннего диалога для укрепления мира и стабильности в регионе, подчеркнули в ведомстве.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что выполнение договорённостей по Идлибу позволит спасти 3 млн жизней.