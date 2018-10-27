Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Идлибе

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Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу на встрече в Стамбуле обсудили реализацию договорённостей лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о зоне деэскалации в Идлибе.
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Идлибе
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба МИД, дипломаты рассмотрели меры по усилению координации действий применительно к ситуации в Сирии.

«Отдельное внимание уделено ходу выполнения договорённостей президентов России и Турции от 17 сентября относительно зоны деэскалации в Идлибе», — говорится в сообщении.

Итоги встречи продемонстрировали важность двустороннего диалога для укрепления мира и стабильности в регионе, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что выполнение договорённостей по Идлибу позволит спасти 3 млн жизней.

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