Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу на встрече в Стамбуле обсудили реализацию договорённостей лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о зоне деэскалации в Идлибе.

Reuters

Как сообщает пресс-служба МИД, дипломаты рассмотрели меры по усилению координации действий применительно к ситуации в Сирии. «Отдельное внимание уделено ходу выполнения договорённостей президентов России и Турции от 17 сентября относительно зоны деэскалации в Идлибе», — говорится в сообщении. Итоги встречи продемонстрировали важность двустороннего диалога для укрепления мира и стабильности в регионе, подчеркнули в ведомстве. Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что выполнение договорённостей по Идлибу позволит спасти 3 млн жизней.