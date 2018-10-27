В Стамбуле начался четырёхсторонний саммит по Сирии

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Четырёхсторонняя встреча по Сирии с участием президентов Турции, России и Франции Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель началась в Стамбуле.
В Стамбуле начался четырёхсторонний саммит по Сирии
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, саммит проходит в главном зале дворца Вахдеттин — усадьбы последнего султана Османской империи Мехмеда VI Вахидеддина. В настоящее время она используется как один из рабочих офисов турецкого лидера.

Это первый саммит по Сирии в таком формате. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча станет «сверкой часов».

Ожидается, что лидеры сделают заявление для прессы по итогам переговоров.

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