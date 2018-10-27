В США призвали Трампа отключить Иран от системы SWIFT

В Фонде защиты демократий США призвали американского президента Дональда Трампа принять максимально жёсткие меры в отношении Ирана 5 ноября, в том числе там отметили необходимость отключить страну от международной платёжной системы SWIFT.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на старшего советника фонда Ричарда Голдберга.

По его словам, предполагается, что давление должны быть «максимальным», а не «полумаксимальным».

«Максимальное давление включает в себя отключение иранских банков от SWIFT», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что министры финансов стран Евросоюза собираются убедить администрацию США отказаться от планов по отключению Ирана от международной платёжной системы SWIFT.

5 августа Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление в два этапа санкций против Ирана, которые ранее были отменены в связи с ядерной сделкой.

Этап, который планируется реализовать 5 ноября, будет предусматривать меры, связанные, в частности, с энергетическим сектором страны и с ограничениями на операции с Центробанком Ирана.