В США призвали Трампа отключить Иран от системы SWIFT

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В Фонде защиты демократий США призвали американского президента Дональда Трампа принять максимально жёсткие меры в отношении Ирана 5 ноября, в том числе там отметили необходимость отключить страну от международной платёжной системы SWIFT.
В США призвали Трампа отключить Иран от системы SWIFT
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на старшего советника фонда Ричарда Голдберга.

По его словам, предполагается, что давление должны быть «максимальным», а не «полумаксимальным».

«Максимальное давление включает в себя отключение иранских банков от SWIFT», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что министры финансов стран Евросоюза собираются убедить администрацию США отказаться от планов по отключению Ирана от международной платёжной системы SWIFT.

5 августа Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление в два этапа санкций против Ирана, которые ранее были отменены в связи с ядерной сделкой.

Этап, который планируется реализовать 5 ноября, будет предусматривать меры, связанные, в частности, с энергетическим сектором страны и с ограничениями на операции с Центробанком Ирана.

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