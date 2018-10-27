В США призвали Трампа отключить Иран от системы SWIFT
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на старшего советника фонда Ричарда Голдберга.
По его словам, предполагается, что давление должны быть «максимальным», а не «полумаксимальным».
«Максимальное давление включает в себя отключение иранских банков от SWIFT», — сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что министры финансов стран Евросоюза собираются убедить администрацию США отказаться от планов по отключению Ирана от международной платёжной системы SWIFT.
5 августа Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление в два этапа санкций против Ирана, которые ранее были отменены в связи с ядерной сделкой.
Этап, который планируется реализовать 5 ноября, будет предусматривать меры, связанные, в частности, с энергетическим сектором страны и с ограничениями на операции с Центробанком Ирана.