Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Сирии

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Главы Минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар в ходе встречи в Стамбуле обсудили ситуацию в Сирии, заявили в пресс-службе российского военного ведомства.
Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Сирии
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«Состоялась встреча министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили ситуацию в Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее в Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. 

В Стамбул прибыл и президент России Владимир Путин, где встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

27 октября в Стамбуле пройдёт четырёхсторонний саммит по сирийскому урегулированию, в котором примут участие лидеры России, Турции, Германии и Франции. 

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