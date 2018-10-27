Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Сирии
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«Состоялась встреча министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили ситуацию в Сирии», — говорится в сообщении.
Ранее в Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.
В Стамбул прибыл и президент России Владимир Путин, где встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
27 октября в Стамбуле пройдёт четырёхсторонний саммит по сирийскому урегулированию, в котором примут участие лидеры России, Турции, Германии и Франции.