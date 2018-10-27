Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Турции

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в Стамбуле, заявил представитель турецкого внешнеполитического ведомства.

«Наш министр сейчас проводит в Стамбуле переговоры с Сергеем Лавровым», — приводит РИА Новости его слова.

При этом он добавил, что встреча глав МИД Турции, России, ФРГ и Франции на полях четырёхстороннего саммита не планируется.

По некоторым данным, стороны обсуждают ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе.

Как сообщило агентство Anadolu, в Стамбуле также проходит встреча глав минобороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара.

Подробнее о переговорах лидеров России, Турции, Германии и Франции по Сирии в Стамбуле — в материале RT.