Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Турции
- Reuters
«Наш министр сейчас проводит в Стамбуле переговоры с Сергеем Лавровым», — приводит РИА Новости его слова.
При этом он добавил, что встреча глав МИД Турции, России, ФРГ и Франции на полях четырёхстороннего саммита не планируется.
По некоторым данным, стороны обсуждают ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе.
Как сообщило агентство Anadolu, в Стамбуле также проходит встреча глав минобороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара.
Подробнее о переговорах лидеров России, Турции, Германии и Франции по Сирии в Стамбуле — в материале RT.