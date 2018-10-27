Путин прибыл в Стамбул на саммит по Сирии
- Reuters
Из аэропорта Путин отправится во дворец Вахдеттин — усадьбу, принадлежавшую последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, передаёт РИА Новости.
Именно здесь, как ожидается, пройдёт саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции по Сирии.
Перед прилётом Путина в Стамбул прибыла и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Ранее в Кремле сообщили, что перед отлётом в Турцию Путин провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Подробнее о саммите по Сирии в Стамбуле — в материале RT.