Путин прибыл в Стамбул на саммит по Сирии

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Стамбул, где пройдёт четырёхсторонний саммит по ситуации в Сирии.
Путин прибыл в Стамбул на саммит по Сирии
  • Reuters

Из аэропорта Путин отправится во дворец Вахдеттин — усадьбу, принадлежавшую последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, передаёт РИА Новости.

Именно здесь, как ожидается, пройдёт саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции по Сирии.

Перед прилётом Путина в Стамбул прибыла и канцлер ФРГ Ангела Меркель. 

Ранее в Кремле сообщили, что перед отлётом в Турцию Путин провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Подробнее о саммите по Сирии в Стамбуле — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить