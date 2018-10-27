Путин прибыл в Стамбул на саммит по Сирии

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Стамбул, где пройдёт четырёхсторонний саммит по ситуации в Сирии.

Из аэропорта Путин отправится во дворец Вахдеттин — усадьбу, принадлежавшую последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, передаёт РИА Новости.

Именно здесь, как ожидается, пройдёт саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции по Сирии.

Перед прилётом Путина в Стамбул прибыла и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее в Кремле сообщили, что перед отлётом в Турцию Путин провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Подробнее о саммите по Сирии в Стамбуле — в материале RT.