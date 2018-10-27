Путин и Макрон провели телефонный разговор перед саммитом по Сирии

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Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор перед отлётом президента России в Стамбул на четырёхсторонний саммит по Сирии.
Путин и Макрон провели телефонный разговор перед саммитом по Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Да. Разговор был», — сказал он.

Ранее о телефонных переговорах двух лидеров передавал телеканал BFMTV.

По его данным, главы государств обсудили Сирию, в частности Макрон заявил о необходимости политического урегулирования ситуации.

Подробнее о переговорах лидеров России, Турции, Германии и Франции по Сирии в Стамбуле — в материале RT.

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