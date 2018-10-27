«Исламский джихад» объявил о готовности к перемирию с Израилем

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Палестинское движение «Исламский джихад»* объявило о готовности прекращения огня с Израилем при посредничестве Египта.
«Исламский джихад» объявил о готовности к перемирию с Израилем
  • Reuters

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Ранее в Армии обороны Израиля обвинили власти Сирии и Ирана в ракетном обстреле, который произошёл со стороны сектора Газа.

Самолёты и вертолёты Израиля атаковали около 80 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.

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