«Исламский джихад» объявил о готовности к перемирию с Израилем
- Reuters
Об этом сообщает агентство Anadolu.
#BREAKING Islamic Jihad announces Egypt-brokered ceasefire with Israel— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 27 октября 2018 г.
Ранее в Армии обороны Израиля обвинили власти Сирии и Ирана в ракетном обстреле, который произошёл со стороны сектора Газа.
Самолёты и вертолёты Израиля атаковали около 80 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.
* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.