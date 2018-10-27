При взрыве в Афганистане погибли пять человек

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В результате взрыва в центральном регионе Афганистана погибли пять человек, ещё 12 получили ранения, сообщает TOLOnews со ссылкой на официальные данные.

Как отмечается, в провинции Вардак взорвался заминированный автомобиль.

20 октября в Афганистане в день парламентских выборов из-за нападений погибли по меньшей мере 28 человек.

По некоторым данным, жертвами атак могли стать 44 человека. 

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