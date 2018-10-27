При взрыве в Афганистане погибли пять человек
Как отмечается, в провинции Вардак взорвался заминированный автомобиль.
WARDAK-At least five people killed and 12 more injured in a car bomb explosion in #Maidan Shaar city of Maydan Wardak province in central Afghanistan early this morning, sources confirm.— TOLOnews (@TOLOnews) 27 октября 2018 г.
20 октября в Афганистане в день парламентских выборов из-за нападений погибли по меньшей мере 28 человек.
По некоторым данным, жертвами атак могли стать 44 человека.