При взрыве в Афганистане погибли пять человек

В результате взрыва в центральном регионе Афганистана погибли пять человек, ещё 12 получили ранения, сообщает TOLOnews со ссылкой на официальные данные.

Как отмечается, в провинции Вардак взорвался заминированный автомобиль. WARDAK-At least five people killed and 12 more injured in a car bomb explosion in #Maidan Shaar city of Maydan Wardak province in central Afghanistan early this morning, sources confirm. — TOLOnews (@TOLOnews) 27 октября 2018 г. 20 октября в Афганистане в день парламентских выборов из-за нападений погибли по меньшей мере 28 человек. По некоторым данным, жертвами атак могли стать 44 человека.