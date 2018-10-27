Журналист Die Welt усомнился в необходимости учений НАТО в Норвегии

В НАТО не видят признаков того, что Россия намеревается совершить «неядерное нападение», в связи с чем возникает вопрос, необходимы ли учения альянса в Норвегии, пишет журналист газеты Die Welt Кристоф Шильц.

По его мнению, в НАТО существуют разногласия относительно России, кроме Польши и стран Прибалтики никто из участников альянса не видит признаков того, что «Москва планирует неядерное нападение».

Автор уверен, что в НАТО считают более вероятной угрозу гибридной войны с применением кибероружия и дезинформации.

«Ну и зачем тогда всё это баловство в Норвегии с участием 50 тыс. солдат и 10 тыс. единиц техники?» — спрашивает Шильц.

По его словам, альянс осознаёт, что в случае «возникновения угрозы реального конфликта возможности будут ограничены».

Речь идёт, как подчёркивает журналист, об инфраструктуре, транспортных средствах, военном мастерстве в воздухе и на море.

«А также переброске крупных воинских подразделений на Восток. И вот здесь уже стоит задать вопрос: уместны ли в наше время столь масштабные маневры?» — заключил он.

Ранее в МИД России заявили, что учения НАТО Trident Juncture 2018 носят антироссийскую направленность.

25 октября в Норвегии стартовали учения альянса. В них принимают участие 50 тыс. человек и 10 тыс. боевых машин.