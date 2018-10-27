В МИД рассказали о разном отношении к войне в США и России

Замруководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов заявил, что Москва намерена защищать свою территориальную целостность, принципы и население, а Соединённые Штаты «готовят войну».

Как сообщает РИА Новости, на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН Белоусов напомнил, что представители США на недавнем заседании заявили, что Россия готовится к войне.

Представитель МИД объяснил, что россияне готовятся защищать Родину, свою территориальную целостность, свои принципы и людей.

При этом он подчеркнул, что у российской стороны есть серьёзные отличия от США в этом плане.

«И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а США готовят войну», — сказал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону, что российско-американский диалог постепенно восстанавливается.

Также Болтон сообщал, что президенту России Владимиру Путину передано приглашение посетить Вашингтон в 2019 году.