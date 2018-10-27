В Госдепе поздравили Сенцова с присуждением ему премии Сахарова

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Госдепартамент США поздравил осуждённого в России за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова с присуждением ему премии имени Андрея Сахарова.

Об этом в своём Twitter написала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

«Мы поздравляем Олега Сенцова с присуждением ему престижной премии имени Сахарова, которая была названа в честь русского диссидента, сильно пострадавшего в советские времена», — написала она.

Также она заявила, что США призывают Россию «немедленно освободить Сенцова».

Ранее сообщалось, что Сенцов получил правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова 2018 года «За свободу мысли».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала присуждение Сенцову премии Сахарова политизированным.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

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