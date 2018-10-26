Подозреваемому в рассылке бомб в США грозит до 58 лет тюрьмы

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Задержанному по делу о рассылке бомб по почте в Соединённых Штатах грозит до 58 лет тюрьмы, заявил генпрокурор США Джефф Сешнс.
Подозреваемому в рассылке бомб в США грозит до 58 лет тюрьмы
  • Reuters
  • © Joe Skipper

«Сегодня ему были предъявлены обвинения по пяти пунктам… Ему грозит до 58 лет заключения», — сказал Сешнс на пресс-конференции.

По его словам, речь идёт, в частности, о транспортировке взрывчатки, её незаконной отправке, об угрозах экс-президентам и другим лицам.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о задержании подозреваемого в отправке взрывных устройств по почте.

К настоящему времени известно о перехвате более 10 посылок.

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