Подозреваемому в рассылке бомб в США грозит до 58 лет тюрьмы
- Reuters
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«Сегодня ему были предъявлены обвинения по пяти пунктам… Ему грозит до 58 лет заключения», — сказал Сешнс на пресс-конференции.
По его словам, речь идёт, в частности, о транспортировке взрывчатки, её незаконной отправке, об угрозах экс-президентам и другим лицам.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о задержании подозреваемого в отправке взрывных устройств по почте.
К настоящему времени известно о перехвате более 10 посылок.