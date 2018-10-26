Эксперт прокомментировал решение ГА ООН относительно российского проекта резолюции по ДРСМД

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в разговоре с RT решение Генеральной Ассамблеи ООН не вносить на рассмотрение российский проект резолюции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«За этим ращением стоит нежелание США продлить ДРСМД. Штаты уже заявили о том, что делать этого не собираются. И, естественно, все страны, которые зависят от США, проголосовали против. Что касается перспектив, то они очевидны. Соединённые Штаты из договора выйдут, после чего он перестанет действовать, по крайней мере в его нынешнем виде», — сказал Брутер.

Он также отметил, что США сделают всё возможное, чтобы помешать России привлечь ООН к решению вопроса по ДРСМД.

«Относительно желания России задействовать механизм ООН: США постараются сделать так, чтобы это не удалось. И любые международные механизмы, которые можно привлечь в таком случае, будут блокированы со стороны Запада. Штаты сделают всё возможное, чтобы никаких таких резолюций ни в коем случае не было. Конечно, по результатам голосования мы видим, что ООН не полностью на стороне США, но это ничего не меняет», — считает эксперт.

Ранее ГА ООН проголосовала против внесения на рассмотрение российского проекта резолюции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Отмечается, что против внесения проекта проголосовали 55 стран, за — 31, воздержались 54.