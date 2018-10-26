В Госдуме оценили решение ГА ООН не вносить на рассмотрение российский проект резолюции по ДРСМД

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT поделился мнением о решении Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН не вносить на рассмотрение российский проект резолюции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В Госдуме оценили решение ГА ООН не вносить на рассмотрение российский проект резолюции по ДРСМД
  • РИА Новости

«Как известно, голосование в ООН не является полностью свободным для целого ряда стран. При голосовании выражена та позиция, которая определяется их союзническими обязанностями, евроатлантической солидарностью и в ряде случаев очень серьёзной зависимостью этих стран от Соединённых Штатов», — считает он.

Новиков также отметил: не стоит забывать, что целый ряд стран поддержали Россию.

«В этих условиях, оставаясь державой, стремящейся к глобальному доминированию, США в состоянии влиять на большие группы стран, что и показало это голосование. Также оно продемонстрировало упорство США в готовности разорвать ДРСМД. Но при этом нужно отметить и оценить, что довольно много стран высказались в поддержку российской позиции. Это дорогого стоит. И эту часть проголосовавших мы должны учитывать, когда оцениваем совокупность всей ситуации», — заключил депутат.

Ранее в ГА ООН проголосовали против внесения на рассмотрение российского проекта резолюции по ДРСМД.

Отмечается, что против внесения проекта проголосовали 55 стран, за — 31, воздержались 54.

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