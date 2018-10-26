МИД России прокомментировал отказ ГА ООН рассмотреть резолюцию по ДРСМД
- РИА Новости
«В этой связи (по итогам голосования. — RT) я хотел бы сказать о том, что через год, если Соединённые Штаты выйдут из договора и начнут бесконтрольное наращивание своего ядерного потенциала, мы столкнёмся с другой реальностью, и те процедурные вопросы, из-за которых мы здесь два дня ломаем копья, нам покажутся настолько мизерными и настолько незначительными, что мы ещё пожалеем о принятом сегодня решении», — цитирует РИА Новости Белоусова.
Он отметил, что несмотря на это, Россия и страны, которые разделяют её позицию, продолжат попытки убедить США продолжить диалог в рамках ДРСМД.
Белоусов добавил, что Россия планирует напрямую обратиться в ГА ООН, а в случае негативного развития событий и выхода США из договора — в Совет Безопасности.
Ранее первый комитет ГА ООН проголосовал против внесения российского проекта резолюции по ДРСМД.