МИД России прокомментировал отказ ГА ООН рассмотреть резолюцию по ДРСМД

Заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов прокомментировал отказ первого комитета Генассамблеи ООН внести на рассмотрение российский проект резолюции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«В этой связи (по итогам голосования. — RT) я хотел бы сказать о том, что через год, если Соединённые Штаты выйдут из договора и начнут бесконтрольное наращивание своего ядерного потенциала, мы столкнёмся с другой реальностью, и те процедурные вопросы, из-за которых мы здесь два дня ломаем копья, нам покажутся настолько мизерными и настолько незначительными, что мы ещё пожалеем о принятом сегодня решении», — цитирует РИА Новости Белоусова.

Он отметил, что несмотря на это, Россия и страны, которые разделяют её позицию, продолжат попытки убедить США продолжить диалог в рамках ДРСМД.

Белоусов добавил, что Россия планирует напрямую обратиться в ГА ООН, а в случае негативного развития событий и выхода США из договора — в Совет Безопасности.

Ранее первый комитет ГА ООН проголосовал против внесения российского проекта резолюции по ДРСМД.