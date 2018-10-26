Матвиенко проведёт встречу с лидером Кубы в Москве 2 ноября

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведёт переговоры с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем в пятницу, 2 ноября, в российской столице.

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Об этом сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что Диас-Канель приедет с официальным визитом в Москву 1 ноября. После визита в Россию он посетит Китай, Северную Корею, Вьетнам и Лаос.