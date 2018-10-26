В Палестине сомневаются в успехе «сделки века» США по Ближнему Востоку

Замгенсекретаря Народного фронта освобождения Палестины Талял Наджи заявил, что «сделка века», которую предлагают США по ближневосточному урегулированию, вызывает сомнения.

«Сейчас выдвигается идея этой «сделки века», её представляют как некое благо для народов региона. Но это отравленный соблазн... Мы всё это понимаем, и наши союзники, в том числе в России, это понимают», — цитирует его РИА Новости.

При этом Наджи добавил, что данная инициатива направлена на усиление межпалестинских противоречий, это «попытка расколоть палестинский народ».

В январе палестинский лидер Махмуд Аббас назвал «пощёчиной» план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

Летом доцент РГГУ Сергей Серёгичев в интервью RT заявил, что сделка может предполагать в том числе создание государства Палестина, но с пониженным суверенитетом.