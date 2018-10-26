В Палестине сомневаются в успехе «сделки века» США по Ближнему Востоку
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«Сейчас выдвигается идея этой «сделки века», её представляют как некое благо для народов региона. Но это отравленный соблазн... Мы всё это понимаем, и наши союзники, в том числе в России, это понимают», — цитирует его РИА Новости.
При этом Наджи добавил, что данная инициатива направлена на усиление межпалестинских противоречий, это «попытка расколоть палестинский народ».
В январе палестинский лидер Махмуд Аббас назвал «пощёчиной» план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
Летом доцент РГГУ Сергей Серёгичев в интервью RT заявил, что сделка может предполагать в том числе создание государства Палестина, но с пониженным суверенитетом.