Эксперт прокомментировал сообщения о грядущем заседании Совета Россия — НАТО

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о грядущем заседании Совета Россия — НАТО 31 октября.

«Все расширения НАТО шли без консультаций и согласия России, поэтому и на предстоящей встрече наши позиции вряд ли будут услышаны», — полагает эксперт.

По словам Жарихина, ему не очень понятно, о чём будет говорить консолидированный альянс в связи с ситуацией возможного выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«При обсуждении масштабных военных учений НАТО в Норвегии мы также вряд ли поймём друг друга», — считает эксперт.

Ранее президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук России Владимир Прохватилов в беседе с НСН оценил заявление США о планах выхода из ДРСМД.