Медведев поедет на саммит АТЭС в Папуа-Новую Гвинею

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа-Новой Гвинее, который состоится в ноябре этого года.
Медведев поедет на саммит АТЭС в Папуа-Новую Гвинею
  • РИА Новости

«Считаем, что нам нужно выполнять и общий банк идей, развивать сотрудничество в рамках АТЭС. В перспективе это поможет создать в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона, возможно, по сути, большой открытый рынок. Об этом мы собираемся говорить на предстоящем саммите АТЭС в середине ноября в Папуа-Новой Гвинее, я должен там быть», — приводит РИА Новости слова Медведева.

В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у Владимира Путина нет в графике посещения саммита АТЭС.

Саммит АТЭС пройдёт 17—18 ноября в Папуа — Новой Гвинее.

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