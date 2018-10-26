Парламент Канады одобрил соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве
Отмечается, что данное решение получило королевскую санацию, которая нужна для Канады, являющейся членом Британского содружества наций.
При этом палата представителей парламента Канады одобрила соглашение о ТТП в сентябре.
В марте сообщалось, что главы МИД 11 стран подписали переработанное после выхода США соглашение о Транстихоокеанском торговом партнёрстве.
В апреле соглашение о ТТП ратифицировал сенат Мексики. Также соглашение ратифицировано в Японии, Новой Зеландии и Сингапуре.