Парламент Канады одобрил соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве

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Сенат парламента Канады ратифицировал соглашение о Транстихоокеанском торговом партнёрстве (ТТП). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение канадского парламента.

Отмечается, что данное решение получило королевскую санацию, которая нужна для Канады, являющейся членом Британского содружества наций. 

При этом палата представителей парламента Канады одобрила соглашение о ТТП в сентябре.

В марте сообщалось, что главы МИД 11 стран подписали переработанное после выхода США соглашение о Транстихоокеанском торговом партнёрстве.

В апреле соглашение о ТТП ратифицировал сенат Мексики. Также соглашение ратифицировано в Японии, Новой Зеландии и Сингапуре.

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