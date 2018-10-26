Премьер Италии заявил о доверии со стороны России и США

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна пользуется доверием со стороны великих держав — России и США. Об этом Конте написал в своём Facebook.

Он напомнил о высказываниях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа об Италии. 

«Вчера слова Путина, сегодня — Трампа. Италия пользуется доверием великих держав, двигаемся вперёд», — написал он.

Ранее старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елена Маслова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила экономические отношения России и Италии.

23 октября Джузеппе Конте посетил Россию с официальным визитом и провёл переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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