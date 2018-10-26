Премьер Италии заявил о доверии со стороны России и США

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна пользуется доверием со стороны великих держав — России и США. Об этом Конте написал в своём Facebook.

Он напомнил о высказываниях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа об Италии. «Вчера слова Путина, сегодня — Трампа. Италия пользуется доверием великих держав, двигаемся вперёд», — написал он. Ранее старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елена Маслова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила экономические отношения России и Италии. 23 октября Джузеппе Конте посетил Россию с официальным визитом и провёл переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.