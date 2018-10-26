Премьер Италии заявил о доверии со стороны России и США
Он напомнил о высказываниях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа об Италии.
«Вчера слова Путина, сегодня — Трампа. Италия пользуется доверием великих держав, двигаемся вперёд», — написал он.
Ранее старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елена Маслова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила экономические отношения России и Италии.
23 октября Джузеппе Конте посетил Россию с официальным визитом и провёл переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.