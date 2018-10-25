Эксперт оценила экономические отношения России и Италии

Старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елена Маслова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила экономические отношения России и Италии.

«Итальянцы ещё с советских времен не боятся работать в России, и что касается сегодняшних экономических интересов, понятно, что они тесно связаны», — заявила она.

По её словам, Италия заинтересована в импорте энергоресурсов, а России от Италии нужны высокотехнологичная продукция и товары народного потребления.

Понятно, сказала Маслова, что Рим не может действовать в одиночку, являясь частью Евросоюза, поэтому Италия движется в общеевропейском русле и проявляет европейскую солидарность.

Ранее Елена Маслова в беседе с Nation News прокомментировала встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Москве.