СМИ: Экстрадированному в США россиянину Лисову грозит пожизненное заключение
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на адвоката россиянина Аркадия Буха.
«Станиславу может быть вынесен приговор, который превысит ожидаемую продолжительность его жизни в тюрьме. То есть, речь идёт фактически о пожизненном сроке», — заявил он.
По словам адвоката, Лисова обвиняют в похищении почти $1 млн, а также в попытке провести другие незаконные операции на сумму более $4 млн.
Бух добавил, что россиянин не признаёт вину и ожидает суда присяжных. Суд может пройти в 2019 или 2020 году, так как доказательная база состоит из «миллионов страниц», отметил адвокат.
Также он сообщил, что Лисов находится в следственном изоляторе Нью-Йорка.
Ранее сообщалось, что Лисов экстрадирован из Испании в США.