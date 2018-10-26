СМИ: Экстрадированному в США россиянину Лисову грозит пожизненное заключение

Российский программист Станислав Лисов, экстрадированный из Испании в США, может быть приговорён к длительному тюремному сроку, который фактически может считаться пожизненным сроком.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на адвоката россиянина Аркадия Буха.

«Станиславу может быть вынесен приговор, который превысит ожидаемую продолжительность его жизни в тюрьме. То есть, речь идёт фактически о пожизненном сроке», — заявил он.

По словам адвоката, Лисова обвиняют в похищении почти $1 млн, а также в попытке провести другие незаконные операции на сумму более $4 млн.

Бух добавил, что россиянин не признаёт вину и ожидает суда присяжных. Суд может пройти в 2019 или 2020 году, так как доказательная база состоит из «миллионов страниц», отметил адвокат.

Также он сообщил, что Лисов находится в следственном изоляторе Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что Лисов экстрадирован из Испании в США.