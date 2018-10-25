Эксперт оценил заявление американского генерала о вероятности начала войны с Китаем

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Директор Центра глобальных проблем ИМО МГИМО МИД России Виктор Сергеев в беседе с Nation News оценил заявление американского генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, который считает очень высокой вероятность начала войны с Китаем через 15 лет.
Эксперт оценил заявление американского генерала о вероятности начала войны с Китаем
  • РИА Новости

«Это заявление происходит на фоне обострения отношений между США и Китаем. Китай очень быстро растёт и усиливает своё влияние. И американцы делают проекцию на будущее, когда сила Китая достигнет пика», — сказал Сергеев.

По его словам, в США делают предупреждающие заявления, и таких высказываний будет ещё много, поскольку американцы таким образом станут оправдывать свои ограничения по отношению к КНР.

Ранее Ходжес заявил, что у Вашингтона «нет возможности делать всё, что нужно, в Европе и в Тихоокеанском регионе, чтобы справиться с китайской угрозой».

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