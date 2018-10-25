В США оценили вероятность начала войны с Китаем

Американский генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, заявил, что считает очень высокой вероятность начала войны с Китаем через 15 лет.

«Соединённым Штатам нужна очень прочная европейская опора. Я считаю, что через 15 лет — это не является неизбежным, но существует очень большая вероятность — мы будем в состоянии войны с Китаем», — цитирует генерала Associated Press.

По его словам, у Вашингтона «нет возможности делать всё, что нужно, в Европе и в Тихоокеанском регионе, чтобы справиться с китайской угрозой».

Ходжес также отметил приверженность США Североатлантическому альянсу, несмотря на смещение геополитических приоритетов.

Ранее опрос показал, что почти половина американских военных полагают, что США в скором времени будут втянуты в серьёзные военные действия.