В США оценили вероятность начала войны с Китаем

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Американский генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, заявил, что считает очень высокой вероятность начала войны с Китаем через 15 лет.
В США оценили вероятность начала войны с Китаем
  • Reuters

«Соединённым Штатам нужна очень прочная европейская опора. Я считаю, что через 15 лет — это не является неизбежным, но существует очень большая вероятность — мы будем в состоянии войны с Китаем», — цитирует генерала Associated Press.

По его словам, у Вашингтона «нет возможности делать всё, что нужно, в Европе и в Тихоокеанском регионе, чтобы справиться с китайской угрозой».

Ходжес также отметил приверженность США Североатлантическому альянсу, несмотря на смещение геополитических приоритетов.

Ранее опрос показал, что почти половина американских военных полагают, что США в скором времени будут втянуты в серьёзные военные действия.

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