В Совфеде оценили принятие резолюции Европарламента по Азовскому морю

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Председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачёв в беседе с ФАН оценил решение Европарламента принять резолюцию по Азовскому морю.
В Совфеде оценили принятие резолюции Европарламента по Азовскому морю
  • РИА Новости

«Это решение совершенно безответственное, оно по умолчанию занимает позицию одной из сторон в тех дискуссиях, которые идут вокруг статуса и эксплуатации акватории Азовского моря», — заявил сенатор.

По его словам, такая политика никак не способствует налаживанию диалога.

Косачёв также отметил, что принятие резолюции — очевидная попытка вмешаться в процессы, находящиеся вне компетенции ЕС в целом и Европарламента в частности.

Ранее политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил резолюцию по Азовскому морю.

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