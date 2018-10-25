В Совфеде оценили принятие резолюции Европарламента по Азовскому морю
- РИА Новости
«Это решение совершенно безответственное, оно по умолчанию занимает позицию одной из сторон в тех дискуссиях, которые идут вокруг статуса и эксплуатации акватории Азовского моря», — заявил сенатор.
По его словам, такая политика никак не способствует налаживанию диалога.
Косачёв также отметил, что принятие резолюции — очевидная попытка вмешаться в процессы, находящиеся вне компетенции ЕС в целом и Европарламента в частности.
Ранее политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил резолюцию по Азовскому морю.