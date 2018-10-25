Эксперт оценил резолюцию Европарламента по Азовскому морю

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с радио Sputnik оценил резолюцию Европарламента по Азовскому морю.

«Последнее решение Европарламента можно назвать парадоксальным, поскольку речь идёт уже о неких превентивных действиях — решение о введении санкций не за то, что произошло, а за то, что гипотетически может произойти», — заявил он.

По его мнению, это лишний раз говорит о том, что санкционная кампания в отношении России не привязана к конкретным событиям.

Как полагает Шаповалов, если разбираться в ситуации в Азовском море, то нужно вести речь в первую очередь о действиях Украины.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть возможность усиления санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.