Боевики обстреляли Алеппо

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Боевики обстреляли жилой квартал сирийского Алеппо.
Боевики обстреляли Алеппо
  • © Friedemann Kohler/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает SANA.

Отмечается, что под обстрел попала территория близ здания Дворца правосудия в квартале Джамият эз-Захра. В результате атаки был нанесён материальный ущерб.

Сведений о пострадавших или погибших нет.

Как указывает агентство, сирийская армия открыла ответный огонь по позициям, откуда боевики совершили обстрел.

Ранее сообщалось, что в сирийской Латакии в результате обстрела со стороны боевиков погиб один сирийский военнослужащий, ещё десять получили ранения. 

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