Боевики обстреляли Алеппо
- © Friedemann Kohler/dpa
- globallookpress.com
Об этом сообщает SANA.
Отмечается, что под обстрел попала территория близ здания Дворца правосудия в квартале Джамият эз-Захра. В результате атаки был нанесён материальный ущерб.
Сведений о пострадавших или погибших нет.
Как указывает агентство, сирийская армия открыла ответный огонь по позициям, откуда боевики совершили обстрел.
Ранее сообщалось, что в сирийской Латакии в результате обстрела со стороны боевиков погиб один сирийский военнослужащий, ещё десять получили ранения.