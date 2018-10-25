Боевики обстреляли Алеппо

Боевики обстреляли жилой квартал сирийского Алеппо.

Об этом сообщает SANA.

Отмечается, что под обстрел попала территория близ здания Дворца правосудия в квартале Джамият эз-Захра. В результате атаки был нанесён материальный ущерб.

Сведений о пострадавших или погибших нет.

Как указывает агентство, сирийская армия открыла ответный огонь по позициям, откуда боевики совершили обстрел.

Ранее сообщалось, что в сирийской Латакии в результате обстрела со стороны боевиков погиб один сирийский военнослужащий, ещё десять получили ранения.