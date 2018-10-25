Захарова назвала театром абсурда сообщения о прослушке Россией телефонов Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдными сообщения о том, что Россия и Китай якобы прослушивали телефоны президента США Дональда Трампа.

«Это ещё один пример абсолютного театра абсурда, абсолютно какого-то зазеркалья: когда газета без ссылки на конкретные источники, не называя и не опираясь на официальные данные, рассказывает о неких прослушках телефонов президента Соединённых Штатов Америки», — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что телефоны Трампа прослушивались российскими спецслужбами. По его словам, в Кремле к данной информации относятся с юмором.