Глава МИД Австрии заявила об отсутствии прогресса по Минским соглашениям
- Reuters
«К сожалению, в настоящий момент мы не наблюдаем прогресса по минским договорённостям, что стало бы условием для отмены экономических санкций против России», — приводит Интерфакс слова Кнайсль.
Она добавила, что австрийские предприятия серьёзно пострадали от антироссийских санкций и ответных мер со стороны Москвы.
Кнайсль также отметила необходимость продолжать диалог с Россией.
Ранее она заявляла, что Западу не удалось ослабить российскую нефтяную индустрию санкциями.