В Крыму прокомментировали слова Могерини об Азовском море

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Вице-премьер Республики Крым Георгий Мурадов прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о том, что милитаризация Азовского моря может привести к дестабилизации ситуации в Черноморском регионе.
В Крыму прокомментировали слова Могерини об Азовском море
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Азовское море, как известно, — это разлив устья реки Дон, палеодон так называемый, образовавшийся в результате разлива… Это всё равно что мы бы начали интересоваться ситуацией в Женевском озере, потому что оно между Францией и Швейцарией», — сказал Мурадов на международной конференции «Крым в современном международном контексте» в Ялте.

Ранее Могерини заявила, что Россия ввела новую систему досмотра судов, следующих из украинских портов, что ведёт к задержке доставки грузов и увеличению издержек.

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