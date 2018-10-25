Россия и Норвегия подписали соглашение о бывшей «серой зоне» в Баренцевом море

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Россия и Норвегия подписали соглашение о бывшей «серой зоне» на шельфе Баренцева моря.
Россия и Норвегия подписали соглашение о бывшей «серой зоне» в Баренцевом море
  • ©Michael Narten/picture alliance
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

Отмечается, что документ подписали министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и министр нефти и энергетики Норвегии Хелль-Бёрге Фрайберг.

В апреле 2018 года правительство России приняло решение одобрить проведение аукционов по спорным участкам континентального шельфа.

В сентябре сообщалось, что Россия и Норвегия подписали новое соглашение о границе между двумя странами, которая составляет почти 200 км.

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