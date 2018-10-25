Россия и Норвегия подписали соглашение о бывшей «серой зоне» в Баренцевом море
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.
Отмечается, что документ подписали министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и министр нефти и энергетики Норвегии Хелль-Бёрге Фрайберг.
В апреле 2018 года правительство России приняло решение одобрить проведение аукционов по спорным участкам континентального шельфа.
В сентябре сообщалось, что Россия и Норвегия подписали новое соглашение о границе между двумя странами, которая составляет почти 200 км.