Россия и Норвегия подписали новое соглашение о границе между странами

Россия и Норвегия подписали новое соглашение о границе между двумя странами, которая составляет почти 200 км.

«Сегодня в Москве было подписано новое соглашение о границе между Норвегией и Россией. Соглашение подписали посол Алексей Обухов и советник по международному праву МИД Норвегии Кьелль Кристиан Эгге», — говорится в сообщении в Facebook норвежского посольства в Москве.

Отмечается, что в соглашении приводится подробное и обновлённое описание границы между Норвегией и Россией.

В августе сообщалось, что власти Киргизии и Узбекистана обменяются земельными участками в рамках процесса делимитации государственной границы.