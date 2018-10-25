БиГ выдала России обвиняемого в участии в незаконном вооружённом формировании

В Россию из Боснии и Герцеговины экстрадирован российский гражданин Ахмед Алтамиров, который обвиняется в участии в незаконном вооружённом формировании.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК России», — отмечается в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2013 года Алтамиров незаконно выехал в Сирию, где добровольно вступил в незаконное вооружённое формирование и принял участие в боевых действиях против сирийских правительственных войск.

Алтамиров скрылся от уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. В марте 2018 года он был задержан на территории Боснии и Герцеговины.

Ранее в Россию из Португалии был экстрадирован россиянин Роман Гранадский, который обвиняется в разбое с незаконным проникновением в жилище.